Недавно ставшая мамой Ольга Орлова нарушила предписание врачей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда призналась поклонникам, что ей не хватило всего трех дней.

Российская артистка и телеведущая Ольга Орлова пренебрегла серьезным предписанием докторов, которое было направлено на скорейшее заживление швов: в начале февраля 2023 года Орлова родила долгожданную дочь, о которой они вместе с супругом — Валерием — мечтали вот уже несколько лет.

Как рассказала теледива, ребенок появился на свет в результате кесарева сечения. После операции врачи запретили Ольге принимать ванну в течение трех недель.

Этот запрет был направлен на то, чтобы ускорить заживление швов и не допустить осложнений.

В субботу, 25 февраля, артистка выложила в своем блоге фото из ванны. Своим фолловерам селебрити призналась, что нарушила запрет всего на три дня раньше положенного срока.

Многие поклонники поспешили осудить Орлову за пренебрежение советами медиков. Но нашлись и те, кто поддержал добрыми словами звезду, недавно ставшую второй раз мамой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орлова показала фото спящей новорожденной дочери.