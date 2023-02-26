Маск: нет никаких сомнений, что на Украине в 2014 году был госпереворот

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Маск отметил, что выборы президента Виктора Януковича могли быть «сомнительными», но отрицать факт госпереворота на Украине, которые замалчивают на Западе, нельзя.

Нет никаких сомнений, что в 2014 году на Украине был совершен государственный переворот, написал в Twitter Илон Маск.

Так американский миллиардер отреагировал на пост одного из пользователей, опубликовавшего выдержку из статьи профессора Джона Миршаймера, заявившего, что для российского президента Владимира Путина незаконное свержение пророссийского президента стало «последней каплей».

«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», — написал Маск.

Позже майдан превратился в центр противостояния силовиков и радикалов, столкновения на площади привели к десяткам жертв.

В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину. Новым президентом Украины стал Петр Порошенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск высмеял спекуляции на тему «русских ботов» в Twitter.