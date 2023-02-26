Принц Гарри выставил папе и брату новые условия для примирения

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Принц Гарри не чувствует себя виноватым перед своей семьей и продолжает гнуть свою линию.

Принц Гарри выставил новые условия Карлу III и принцу Уильяму, если они хотят все же видеть его в мае на коронации. После скандальных мемуаров он убежден — родственники должны перед ним извиниться.

Правда, в чем именно провинились родные, не уточнил. Однако раньше он неоднократно заявлял, что все в их власти, поэтому именно они должны урегулировать семейный конфликт. Но папа и брат потакать принцу Гарри не спешат. Официальных заявлений от дворца не поступало, но как сообщил инсайдер Daily Mail, принцу Гарри не стоит ждать извинений.

«За что семья должна извиняться? Как любила говорить покойная королева, воспоминания могут быть разными», — отметил приближенный источник.

При этом Карл III и принц Уильям готовы к диалогу с родственником, если он сам проявит инициативу и изъявит желание. Приближенные ко двору убеждены — король Великобритании даже после откровений сына продолжает его любить и ждать.

К слову, именно с 2020 года после переезда принца Гарри с женой Меган Маркл в США его отношения с семьей ухудшались с каждым днем. Тогда супруги потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Со временем отношения Гарри и Меган с родственниками так и не наладились. В последние же месяцы скандал и взаимные претензии лишь усугубили ситуацию в королевской семье.

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