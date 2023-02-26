«Красота требует жертв»: Анастасия Мельникова заметно изменилась

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Артистка комплексовала по поводу лишних килограммов. Теперь она на пути к стройному телу.

Актриса Анастасия Мельникова, которая еще в прошлом году стала значительно набирать вес из-за тяжелого недуга, теперь заметно изменилась. Она появилась в одной из программ на федеральном канале и поразила подтянутым лицом и стройными ногами.

Она рассказывала, что после одной из командировок почувствовала боль в ногах. За последние годы ей пришлось четыре раза лечь на операционный стол. Потом ее настиг коронавирус. Чтобы вылечить болезни, доктора прописали ей гормональные лекарства. Из-за них знаменитость и поправилась, сильно отекла и постарела. Но в последнее время актриса все чаще стала выходить в свет. Она полна энергии и сил. Всему виной заметное похудение. Она рассказала, что теперь соблюдает строгую диету, поэтому от блинов на Масленицу отказалась.

«Красота требует жертв», — объяснила она.

Мельникова намерена и дальше сбрасывать набранные килограммы. Однако периодически все же не прочь приготовить свои фирменные блины и побаловать дочку.

«Возможно, мое нынешнее состояние — не лучший пример того, как должна выглядеть женщина после 50. Что касается веса — иногда лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа», — отмечала раньше Мелькова.

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