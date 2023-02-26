Кириенко призвал опираться на образование в СССР при отказе от Болонской системы

Фото: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov

С каждым днем мир меняется, поэтому опираться лишь на опыт прошлого, хоть даже и хорошего, не стоит, отметил первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко.

При отказе от Болонской системы, о котором в своем обращении к Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин, необходимо опираться на лучшие традиции и опыт советской системы образования. Об этом заявил первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко. По его словам, российской системой образования можно по праву гордиться, поэтому нельзя допустить потери такого наследия.

«Наследие советской школы, которая по праву считалось одной из лучших в мире. Поэтому опираться на все лучшее, что есть в российской, советской школе, кстати, во всей мировой школе, — это, конечно, абсолютно правильно», — сказал Кириенко на педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога».

Он добавил, что мир меняется, поэтому важно балансировать. Необходимо образ педагога трансформировать. Учитель, преподаватель должен быть не только носителем суммы знаний, но и воспитателем.

«Решением президента РФ в закон об образовании вернулась ответственность не только за передачу знаний, но и за воспитание. А воспитание — всегда еще и личный пример», — отметил Кириенко.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные заявления Путина из послания Федеральному собранию.