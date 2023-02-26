«Как все четенько»: Агата Муцениеце вышла на связь после операции на глаза

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Актриса долго морально готовилась к восстановлению зрения, искала информацию об операции, подыскивала клинику, которой могла бы доверить свое здоровье.

Актриса Агата Муцениеце вновь видит мир не через пелену. В социальной сети она поделилась радостной вестью — на днях у нее состоялась операция на глаза. Она сделала лазерную коррекцию зрения и теперь не может нарадоваться результату.

«Спала как ребенок. Сегодня проснулась, как будто ничего не было. Вижу каждый домик, каждое окошко, включила сериальчик и четко я даже в линзах не видела. Вы не представляете, как все четенько! Я вам клянусь, никогда так не видела. Вижу сквозь туман, что там, в Шереметьево, самолет садится», — похвасталась Муцениеце.

Сейчас знаменитость восстанавливается. Доктор прописал покой и лечение каплями. Кроме того, ей необходимо ограничить физические нагрузки и стараться не нервничать.

Но не нервничать Муцениеце сложно. Ведь недавно она жаловалась, что экс-муж и отец ее детей Павел Прилучный не соизволил поздравить сына с днем рождения лично. Возможно, так он поступил из-за того, что его новая супруга Зепюр Брутян беременна. Ей нужна забота, ласка, внимание. Все силы Прилучный пустил в ту сторону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую пластическую операцию сделал Павле Прилучный.