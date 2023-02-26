Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины открыть второй фронт в Приднестровье

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При этом президент Белоруссии уверен, если что, российские военные ответят на агрессию так, что «мало не покажется».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что киевский режим не пойдет на обострение ситуации в Приднестровье и не откроет второй фронт. Так он прокомментировал новости о том, что Украина готовит вооруженную провокацию в регионе. Согласно данным Минобороны России, Киев намерен воспользоваться боевиками «Азова»*, а в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка «наступления войск РФ» с территории Приднестровья.

«Я в это не верю. Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту „серую дыру“, как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт», — заявил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии уверен, если что, российские военные ответят на агрессию так, что «мало не покажется». Он предположил, что Запад использует ситуацию в Приднестровье для дестабилизации обстановки в регионе.

«Везде надо все расшатывать — это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют там второй фронт — это смерти подобно», — добавил он.

К слову, на территории Приднестровья 60% жителей составляют русские и украинцы. Они добивались выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Они опасались, что Молдавия может присоединиться к Румынии на волне национализма. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией.

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