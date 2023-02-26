Экс-жена мужа Топурии вспомнила, как возлюбленный бросил ее с больной дочкой

Фото: Instagram* / keti_one_official

Сейчас Лев Деньгов воспитывает общего сына с Кети. Он не упоминает о том, что это не первый его опыт родительства.

Бывшая жена мужа певицы Кети Топурии рассказала, как пережила смерть общей дочери Марии-Изабель. Здоровая при рождении девочка скончалась уже тогда, когда Лев Деньгов бросил семью, не выдержав испытания.

Ирина Рак родила долгожданную дочку в 2015 году. Девочка родилась здоровой, спустя пять дней ее с мамой выписали из больницы. Молодые родители были счастливы появлению новой жизни. Но спустя три месяца Рак начала замечать странности в поведении дочери.

«Моя дочь стала плохо себя чувствовать. Температура, понос, слабость. Это длилось неделю, а через месяц мой ребенок перестал держать головку и стал малоподвижен», — цитирует слова Рак StarHit.ru.

Прошли долгие месяцы консультаций и обследований, но врачи не смогли поставить девочке диагноз. Лишь спустя еще какое-то время, после очередного врачебного консилиума стало понятно — у девочки спинальная мышечная атрофия I степени. Заболевание вылечить невозможно, а каждый месяц больному становится лишь хуже.

«Несмотря ни на что, мы продолжали борьбу. Мы — это я и мои близкие родственники (мама, папа, брат), хоспис и мои близкие друзья. Ни муж, ни его семья <...> не участвовали. Ни моральной, ни физической поддержки не было», — добавила она.

В это же время, когда болезнь все больше прогрессировала, Деньгов бросил семью. Он не стал бороться за ее жизнь. А Рак все силы бросила на лечение малышки. Спустя время женщина стала называть дочку ангелом-хранителем. Она уверена, ее приход в этот мир был не просто так, она научила ее по-настоящему любить и помогла разобраться в некоторых людях.

К слову, в 2022 году Деньгов связал себя узами брака с Топурией. А в 2021-м на свет появился их общий сын Адам, которого мужчина любит и души в нем не чает.

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