Фото, видео: Depositphotos / chaiyon021; 5-tv.ru

Согласно предложению, умерщвлять несовершеннолетних можно будет даже без согласия родителей.

Защитой своих ценностей занимается и Китай. Про файервол, ограничения западных соцсетей в свое время Пекин не покритиковал только ленивый, но лишь с началом спецоперации и в России поняли, что контролируемые Западом структуры работают в Западных интересах.

Противоречия Китая с Тайванем не только в политическом устройстве и модели экономики, но и по цивилизационным вопросам — Тайвань 4 года назад стал первым государством в Азии, где узаконили однополые браки, например, в КНР с коммунистической партией во главе — естественно ничего подобного и быть не может.

К влиянию западных ценностей на молодежь прежде всего в Китае с каждым годом относятся все более настороженно, там прекрасно понимают — что без молодого поколения с крепкими идеалами и чувством ответственности нельзя строить будущее.

Культурологический раскол усугубляется. В Испании разрешили несовершеннолетним девочкам делать аборт без согласия и уведомления родителей. В Калифорнии, подросткам с 12 лет одобряют гормональную терапию по смене пола и опять же не требуют согласия родителей или законного опекуна.

Но это все цветочки — в канаде сейчас обсуждают инициативу ввести эвтаназию для несовершеннолетних без согласия родителей.

Все это, конечно, подается под соусом свободы, равноправия и избавления от страданий — что в случае с абортами, что со сменой пола, что с эвтаназией.

Зачем такие радикальные свободы — задумалась Марина Кравцова.