Распоряжения отданы: развитие России после послания Путина Федеральному собранию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; 5-tv.ru

Обращение главы государства в этом году было самым продолжительным, ведь большая победа складывается из малых в масштабе всей страны дел.

Спецоперация и последовавшие за ней экономические санкции, стали катализатором изменений в экономике и социальной сфере. В послании президент наметил направления — куда страна будет двигаться дальше. И дистанцирование от Запада не означает безоговорочного разворота на Восток. Тему изучил Роман Ишмухаметов.

«Больше тысячи гостей слушали Послание президента в этом зале. Депутаты, сенаторы, губернаторы, министры. И впервые в этом году — участники специальной военной операции», — прокомментировал корреспондент «Известий» с места событий.

Они выделяются. Выправкой. Волевым взглядом. Немногословностью.

«Я здесь первый раз под впечатлением, что пригласили сюда», — сказал участник СВО Александр Апонасов.

Защитники. Люди слова, чести, мужества.

«Я туда пошел вообще добровольно. Меня туда никто не гнал. Я не мобилизованный, я не контрактник», — прокомментировал участник СВО Николай Голуб.

Когда вспыхнул Донбасс, Данилу было всего 14 лет. После военного училища — ушел защищать родной дом.

«Мирные жители могут жить спокойно. Это только главное. И все», — добавил участник спецоперации Данил Жук.

Окружить их максимальным вниманием — меньшее, что может сделать государство. Одно из главных заявлений президента — без персонализированной поддержки не останется никто. Специальный государственный фонд будет помогать и оберегать воинов и их семьи.

«Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи — простым, по принципу „одного окна“, без казенщины и бюрократии. За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой, персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы», — сказал глава государства Владимир Путин.

Представительства фонда появятся в каждом российском регионе уже в этом году. Но его создание не означает, что чиновники на местах смогут спокойно отойти в сторону и закрыть глаза на проблемы тех, кто сегодня защищает нас всех. Этого точно не будет. Каждому бойцу на передовой, каждому военному отныне положен двухнедельный отпуск раз в полгода. А их опыт поможет в дальнейшем карьерном росте в армии или уже на гражданке. Но они, как истинные защитники, думают, прежде всего, не о себе.

«Наши семьи не забыты, не брошены, о них заботятся. И мы можем выполнять тут свои обязанности, зная, что там нас прикроют и помогут нашим родным и близким», — сказал российский военный на передовой.

На новых граждан страны распространится, пожалуй, самая важная мера социальной поддержки.

«Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России», — отметил президент.

А это значит, что каждая семья получит почти по 590 тысяч рублей за второго и последующих детей, рожденных до 2020-го. И столько же, но уже за первенца, появившегося на свет после этой даты. А если родители прежде не получали никаких средств, то материнский капитал составит почти 780 тысяч.

«Все быстро, все через компьютер оформили и буквально на следующий день получили», — подтвердила простоту оформления жительница ЛНР Наталья Кавун.

Семья Кавун уже получила сертификат. Скорее всего, средства потратят на образование сына Артема — он мечтает стать генетиком. Штудирует биологию в школе. Но и про спорт не забывает. Планы могут еще и поменяться. Главное, что капитал никуда не денется.

«Это наш второй ребенок. И для того, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне, что он будет учиться у нас и поступит куда-то в высшее учебное заведение, это для нас существенная сумма», — добавила женщина.

Деньги на эти и многие другие социальные проекты в стране есть, как бы ни старались бывшие партнеры, обескровить нашу экономику не вышло. Западные специалисты предрекали падение 25% по итогам года. В реальности всего два, в отличии от некоторых европейских апологетов санкционного давления. А дальше им на зависть в России прогнозируется рост.

«Цель, как декларируют сами западные руководители, — прямая цитата — „заставить страдать“ наших граждан. „Заставить страдать“ — такие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри.

Но их расчет не оправдался — российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе Правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации и, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов мы обеспечили устойчивость экономической ситуации, защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке», — сказал Федеральному собранию Верховный главнокомандующий.

Несмотря на сложности, начиная с этого года минимальный размер оплаты труда был увеличен больше, чем на 6% и сейчас составляет 16 тысяч рублей. Со следующего года он увеличится в общей сложности на 18,5% и составит уже больше 19 тысяч. Еще одна мера поддержки — увеличение размера налогового вычета на обучение детей с 50 до 110 тысяч в год. На лечение на покупку лекарств — со 120 до 150 тысяч.

«Необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан», — пояснил Путин.

Уверенность в завтрашнем дне зависит от гарантии сохранности заработанных и накопленных гражданами средств. Такой механизм сегодня распространяется на банковские вклады на сумму миллион четыреста рублей. Новая важная инициатива президента вдвое укрепляет гарантии.

«Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму — до двух миллионов 800 тысяч рублей. Также надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников», — добавил глава государства.

Самая большая в мире страна — не сможет развиваться без хорошей дорожной инфраструктуры. Только за прошлый год в России построили и отремонтировали 21 тысячу километров дорог — путь от Калининграда до Владивостока —туда обратно. Темп не сбавят. Скоростную магистраль, что должна была соединить Москву с Казанью, продлят до Урала, а потом до Байкала и Дальнего Востока. С выходом к соседям.

«Уже в следующем, 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межнационального значения будут приведены в нормальное состояние», — подчеркнул президент РФ.

«Я могу с уверенностью сказать, что нацпроект по доведению региональных дорог до нормативного состояния меньше 50% будет выполнен уже в этом году к середине лета, планировался к концу 2024 года», — сказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

С этого же года начнется программа ремонта систем ЖКХ — на это из бюджета выделят колоссальные пять триллионов рублей. Эти деньги в конечном счете не только улучшат состояние ЖКХ, но и форсируют экономику в целом. Новые заказы предприятиям, новые рабочие места. Ведь поддержать промышленность сегодня это тоже вложение в будущее, при этом важно соблюсти баланс, говорит президент. Ведь заметная часть промышленности сегодня занята обеспечением фронта всем необходимым.

«Вы знаете, есть такое устойчивое выражение: пушки вместо масла. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но, решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику. У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны», — сказал Путин.

А для этого нужны грамотные высококвалифицированные рабочие. Престиж таких профессий повышается. За последние 15 лет в России снизилось количество студентов вузов с семи миллионов в 2006-м до четырех в 2022-м году. И несмотря на то, все больше молодых людей идут в колледжи и техникумы, «синих воротничков» все равно не хватает.

«Задача конкретная — за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России», — добавил президент.

Изменения нужны и в высшей школе. Зачарованные Западом в 90-е, мы слепо копировали в том числе чуждую нам систему высшего образования, разрушив, пожалуй, лучшее из советского прошлого.

«Первое — вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четырех до шести лет. Второе — если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Третье — в отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой — готовить кадры для научной и преподавательской деятельности», — сказал Путин.

Задача — скомбинировать лучшее из двух систем. Советской, когда специалистов в вузах готовили 5 лет, и двуступечатой, болонской. Когда диплом о высшем образовании можно получить, отучившись четыре года или шесть лет.

«С точки зрения „советской“ системы — тот же бакалавр — это специалист, не прошедший полный курс подготовки. А магистр — еще не ученый. Подходы нужно синхронизировать», — сказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Чтобы стать менеджером в банке хватит и четыре года, а для того, чтобы глубоко анализировать рынки, детально разбираться в инвестициях — нужно больше времени. Вузы сами должны выбирать, сколько времени им требуется на учебные программы, уверены в московксом институте электронной техники.

«Мне кажется, по IT-специальностям там можно легко сохранять четыре года, там очень быстро происходят изменения, поэтому планировать надо быстрее. Наноматериалы, там четыре года — это жесткие рамки», — считает проректор по учебной работе НИУ «МИЭТ» Александр Балашов.

Президент поручил Народному фронту взять вопросы изменения высшего образования под свой контроль.

«Нам не в первой работать в сфере контроля поручений в соцсфере, если брать образование в предыдущем послании, там было много мер поддержки связнных со школьным образованием. Это и 1300 школ, которые строятся», — сказал руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов.

Это было одно из самых объемных посланий президента. Но дело, конечно, не в рекордах времени. Владимир Путин обратился к разным группам россиян. От военных и рабочих, до бизнесменов и многодетных семей.

«Президент так искренне обратился к гражданам страны, к каждому с призывом к единению, к сплоченности, чтобы все осознали свою ответственность за развитие и судьбу своей родины», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ведь большая победа складывается из малых в масштабе всей страны дел.

«Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий. Это уже победа. Открытие современных заводов и километров новых дорог — и это победа. Новая школа или детский сад — это победа. Научное открытие и технология — тоже победа. Вклад каждого в общий успех, вот, что важно», — резюмировал Путин.

Послание президента Федеральному собранию состоялось 21 февраля. Ранее 5-tv.ru публиковал главные заявления Путина из послания Федеральному собранию.