«Весь наш народ»: как Россия переосмысляет образ защитника Отечества

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По мнению Владимира Путина, вклад каждого сейчас в защиту Отечества важен и неоценим.

В новых обстоятельствах по-новому воспринимается праздник 23 февраля. Его переосмысление происходило не раз — это был «День Красной Армии», «День Советской Армии», «День Советской Армии и военно-морского флота», потом без флота, потом без «советской» — начались споры о дате, о красном наследии, о том, а было ли что-то героического вообще в этот день, 23 февраля, и все тихо скатывалось в гендерный праздник с подарками на уровне — «носки» или «пена для бритья».

Но в этом году все по-другому. В этом году, когда каждый день, в том числе и 23 февраля, идут бои, «защита Отечества» стала не образным понятием, а реальным действием. Равно как термины «мужество, отвага, героизм» — стали описанием действий наших солдат.

Происходит переосмысление самого понятия «защитник Отечества». Речь уже идет не только о тех, кто с оружием в руках, тут все понятно, никаких сомнений — военнослужащий по контракту, мобилизованный, доброволец, ополченец Донбасса — однозначно защитник Отечества.

А те, кто на военных заводах, в три смены делают боеприпасы и вооружения — они защищают Отечество? А врачи, что вытаскивают бойцов с передовой? А те волонтеры, что возят грузы «за ленточку» или заботятся о семьях военных? А те, кто собирает посылки, вяжет маскировочные сетки, или мастерит после основной рабочей смены печки-буржуйки на заводе?

По мнению главы государства, который выступил на масштабном митинге концерте, посвященном празднику 23 февраля, вклад каждого сейчас в защиту Отечества важен и неоценим. В этот день в Лужниках собралось 200 тысяч человек.

«При защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон. Поздравляю вас с наступающим праздником — Днем защитника Отечества. Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!», — сказал глава государства Владимир Путин.