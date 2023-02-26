Будущее начинается сейчас: как послание Путина изменило мировой расклад сил

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Послание главы государства Федеральному Собранию наметило принципиально новые направления развития России и ее отношения с другими государствами.

На этой неделе Россия начала новый этап своего цивилизационного пути. Это стало понятно из послания президента Федеральному собранию. Владимир Путин выступал с ним полтора часа. Чаще других в его речи звучали слова «Россия» — 34 раза, и «Запад» — 24 раза. Общий посыл — наша страна завершает период «очарования» Западом: в политическом, экономическом, и, частично, культурном плане.

Этот период длился без малого 30 лет после краха Советского союза, и нам казалось что там, на Западе, все самое лучшее, туда надо тянуться и главное, что там нас ждут. Разочарование произошло, конечно, не вдруг, последний год лишь расставил все по своим местам, а в минувший вторник, 21 февраля, «развод» был оформлен документально.

Вскоре после выступления президент отменил указ номер 605 от 2012 года, где ориентирами во внешней политики ставились и концепция «Большой Европы от Лиссабона до Владивостока, и торгово-экономическое сотрудничество с США. По инициативе президента, с одобрения Госдумы и Совета Федерации, Россия также приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях. Это соглашение двух ядерных держав определяло, у кого и сколько должно быть бомб, боеголовок и их носителей.

Это не значит, что мы уходим в изоляцию и запускаем конвейер с баллистическими ракетами. Это означает, что дальше мы, прежде всего, «сами по себе», торгуем с теми, с кем нам выгодно, а если кто к нам с мечом придет, или мечом погрозит — ответ будет зеркальным — убедился Николай Иванов.

Озадаченность и паника. Западные СМИ пятый день пытаются понять, как консолидированная политика их лидеров привела к краху основополагающих международных договоренностей, и что скрыто за словами российского президента.

«Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны понять, на что все-таки претендуют такие страны североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса», — сказал президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Восьмиминутного фрагмента выступления Владимира Путина оказалось достаточно, чтобы американские каналы всерьез изменили контент. Усиливают нарратив — бойтесь русских. Как в худшие годы холодной войны, выпускают подробную инструкцию для своих граждан, куда бежать в случае ядерной атаки.

«Бегите в дом, как можно быстрее. Не подходите к окнам. Если есть подвал — вообще отлично», — просят западные журналисты.

Вот трибуна, за которой было сделано историческое заявление о том, что РФ приостанавливает участия в ДСНВ-3 — соглашение между Россией и США о сокращении ядерных арсеналов. Оно было продлено в 2021 году. Ну, теперь, все.

ДСНВ-3 был принят в 2010 году. Заменил договор, который подписывали еще Горбачев и Буш-старший, и документ о сокращении наступательных потенциалов. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках не должно превышать 700. Количество развернутых и неразвернутых пусковых установок — не более 800. Боезарядов — до 1550.

«М60, «Генерал Паттон», «Супершерман» — американские танки времен Холодной войны. Когда речь шла об обычных вооружениях, то есть, об оружии немассового уничтожения, необходимости контролировать арсеналы друг друга не было никакой. Другое дело, ядерные боеголовки. Чтобы не было бесконечной гонки вооружений, чтобы не было явного преимущества одной державы над другой, и были придуманы соглашения о ядерном паритете.

Но США по доброй американской традиции пошли на обман, чтобы достичь нужных показателей по СНВ-3, вдруг объявили 56 установок на подводных лодках и 41 тяжелый бомбардировщик переобороудованными. Часть пусковых шахт для баллистических ракет и вовсе перевели в разряд учебных.

Просят поверить на слово, проверить невозможно. Нашим спецам на объекты вход закрыт. При этом у Вашингтона есть более 100 ядерных бомб на базах в Турции, Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии. То есть, Белый дом изначально не собирался выполнять условия СНВ-3. А сейчас США и НАТО фактически управляют боевыми действиями Украины против России.

«Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники, были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто. При этом обращаю на это особое внимание, нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают», — сказал Путин.

Игра «краплеными картами» — так Владимир Путин охарактеризовал западную политику на протяжении последних десятилетий. За 22 года в войнах, развязанных Вашингтоном, погибли 900 тысяч человек, 38 миллионов стали беженцами — говорит президент. База за базой, лаборатория за лабораторией — подобрались и к нашим рубежам. У Вашингтона паутина минимум из 750 военных гарнизонов по всему миру.

«В ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне, сегодня признаются об этом, они же признаются об этом публично, открыто, не стесняясь, словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и „Минские соглашения“ и „Нормандский формат“ дипломатическим спектаклем, блефом», — отметил Путин.

Совокупная помощь Запада киевским режиму более 150 миллиардов долларов. С декабря 2021 года Киев получил более 1000 комплексов ПВО, 440 танков, 1500 боевых машин пехоты. Более миллиона снарядов. И на голубом глазу Вашингтон хочет иметь доступ к нашим ядерным объектам.

Госсекретарь США Блинкен и его помощник Нуланд, один из авторов госпереворота в Киеве в 2014 году — тут же из ястребов превратились чуть ли не в голубей мира.

«Россия выходит из ядерной сделки с США. Это печальное и безответственное решение», — сказала госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы все еще пытаемся понять, что это означает на практике, Мы хотели бы вернуться к взаимным проверкам», — сказала Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

В этом и есть суть американской грусти: Вашингтон боится неопределенности. При этом именно США шаг за шагом разрушали каркас международной безопасности: сначала в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне, и американские системы тут же появились в Европе; из соглашения о ракетах средней и меньшей дальности; из договора по открытому небу. Если проще — ликвидировали все обязательства, которые мешают развитию их вооружений. Отверг Белый дом и предложения Кремля по гарантиям безопасности в декабре 2021 года.

«США фактически открыто ведут против России войну, но пока еще ее не объявляли. При этом Франция и Англия тоже являются ядерными державами», — отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Поэтому полноценным участником договоренностей о сокращении ядерных вооружений должны быть не только США и Россия, но и альянс НАТО. Ядерный потенциал Лондона — 225 боеголовок, Франции — 290.

«Должно измениться поведение Вашингтона, когда мы увидим, что обнаружатся проявление чего-то иного, альтернативного этому абсолютному доминированию антироссийских подходов политики США, тогда, возможно, появятся основания для дополнительного анализа», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

За решением президента абсолютная уверенность в нашем ядерном щите. Кроме ракет шахтного базирования мобильные комплексы, а также — гиперзвуковой «Авангард», который делает систему ПРО Америки бессмысленной, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ядерный подводный беспилотник «Посейдон», стратегический комплекс «Сармат».

«Сейчас уровень, для примера, уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами более 91%, 91,3%. Первыми мы разумеется это делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — сказал Путин.

Обновление на 91,3%, а насколько современные ядерные силы Америки? Дальше варианта два: либо НАТО пытается догнать Россию по качеству ядерного потенциала, либо садится за стол переговоров без крапленых карт в рукаве.