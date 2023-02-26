Экс-участник «Дома-2» Чуев признался в неостывших чувствах к Марине Африкантовой

Фото: Instagram* / marina_afrika

В свое время пара рассталась, и блондинка вышла замуж за другого участника телестройки — Романа Капаклы. Однако и этим отношениям, видимо, пришел конец.

Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев, проживающий сегодня с семьей в Египте, признался, что до сих пор любит Марину Африкантову, с которой на проекте у него был роман.

В свое время пара рассталась, и Африкантова вышла замуж за Романа Капаклы, который младше ее на десять лет. Однако недавно в семье разразился скандал с изменой.

Оказалось, что блондинка застала супруга в постели с еще одной звездой «Дома-2» Татьяной Мусульбес. Подписчикам Африкантова пожаловалась, что отношения с Капаклы у нее до этого по непонятной причине разладились, и вот все встало на свои места.

Чуев, узнав о расставании бывшей возлюбленной с супругом, решил прокомментировать ситуацию, причем сделал это в издевательской манере. Предприниматель с сарказмом высказался в адрес Африкантовой и дал понять, что не верит в ее расставание с Капаклы. По мнению Чуева, пара просто решила заработать на каком-нибудь курсе или марафоне и устроила скандал для пиара.

«Африкантова рассталась с Ромой. До сих пор люблю Марину, поэтому и злорадствую. Чтобы меня не забыли, надо хайпануть. Для всех остальных просто поржать», — язвительно написал Чуев.

Однако подписчики бывшего участника телестройки осудили его. Они отметили, что Чуев повел себя не по-мужски, высмеивая бывшую девушку, у которой разваливаются отношения. Тем более что у самого Чуева, судя по всему, в этом смысле все в порядке.

В ноябре стало известно, что звезда «Дома-2» Марина Африкантова сняла жилье в Дубае за баснословные деньги. Телеведущая и ее возлюбленный Роман Капаклы потратили на аренду 250 тысяч рублей только за один месяц проживания. При этом звезда «Дома-2» призналась, что они с мужем хотят эмигрировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-звезда «Дома-2» Надежда Ермакова ждет ребенка.

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