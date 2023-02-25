Шрам под левым глазом: Алла Пугачева появилась на публике с помятым лицом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Какие процедуры могла сделать артистка? И почему после них остался такой шрам?

Выход в свет Максима Галкина* и Аллы Пугачевой на концерте Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве до сих пор тревожит публику. Вчера все обсуждали осунувшегося артиста, а сегодня — артистку, у которой заметили явный шрам на лице. Издание Woman.ru узнало у пластического хирурга Александра Вдовина, что могло случиться с внешностью певицы.

Поклонники заметили под левым глазом у Аллы Пугачевой небольшую припухлость и подумали, что это мог быть шрам. По словам хирурга, вряд ли все настолько серьезно.

«Скорее всего, мы видим последствие проведения косметологических процедур. Возможно она прибегла к аппаратным методикам или сделала трансконъюнктивально нижнюю блефаропластику», — говорит врач.

Но также он добавил, что это может быть заживление после уничтожения жировых отложений с лица. Однако фотографии фанатов были настолько нечеткие, что вполне возможно, это была тень или просто морщины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Максим Галкин* появился на публике в жутком виде.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.