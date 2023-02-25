Почти plus size модель: Катя Гордон показала фигуру после третьих родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Муж знаменитости даже больше любит ее с новыми формами.

Звездный адвокат Катя Гордон всего через три месяца после третьих родов снялась в новой фотосессии в откровенном и обтягивающем белоснежном платье, которое подчеркивало ее рельефы. Видео можно посмотреть на сайте Газета.ру.

Она также написала в своем личном блоге, что сохранить фигуру в идеальном состоянии достаточно сложно, но она сейчас пытается любить себя такой, какая она есть.

«После третьего ребенка живот уходит сложнее, худеть становится трудно…», — говорит адвокат.

Но муж, по ее словам, любит ее еще больше в новой форме.

«Да, я почти модель х+, и меня ничего не заставит вставать в пять утра на зарядку и жалеть о том, что моя матка выносила троих. Мне нравится тратить себя», — добавила знаменитость.

За нынешнего мужа Виктора Хархалиса юрист вышла замуж в январе 2022 года, а забеременела уже в апреле. В 2012 году Екатерина родила первого ребенка от адвоката Сергея Жорина, в 2017 году — снова стала мамой, но сохранила в тайне личность мужчины, который является отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, зачем Катя Гордон дала ребенку необычное имя.