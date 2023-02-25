Почти половина экспорта из Евросоюза в Россию попала под новые санкции

Еврокомиссия: почти половина экспорта ЕС в Россию попала под новые европейские санкции

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

После введения десятого пакета антироссийских мер общая сумма запрещенного из ЕС экспорта составила около 47 миллиардов евро.

Почти половина экспорта из Евросоюза в Россию попала под санкции с учетом десятого пакета антироссийских мер. Об этом заявили в Еврокомиссии.

Из опубликованного на сайте органа документа следует, что запреты и ограничения затрагивают экспорт из Евросоюза на общую сумму 11,4 миллиарда евро. При этом они дополняют запрет на экспорт в 32,5 миллиарда евро по ранее принятым пакетам санкций.

То есть общая сумма запрещенного санкциями экспорта из ЕС в Россию составляет теперь около 46,9 миллиарда евро.

«С учетом сегодняшнего пакета Евросоюз в общей сложности ввел санкции против почти половины (49%) своего экспорта в Россию по данным на 2021 год», — говорится в документе.

Доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков, комментируя последствия десятого пакета антироссийских санкций, заявил, что западные экономики ждет неизбежный кризис. России же нужно сохранять «абсолютное спокойствие», находить новые рынки сбыта и использовать свои конкурентные преимущества. Эксперт уверен, что по результатам 2023 года российская экономика имеет все шансы показать очень неплохой рост.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принятый послами страны Евросоюза десятый пакет антироссийских санкций включает «более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, а также меры против российской дезинформации».