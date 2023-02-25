Советник врио главы ДНР Ян Гагин: ВСУ взорвали дамбу в Артемовске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Madeleine Kelly; 5-tv.ru

Из-за действий украинских боевиков жизни мирных граждан находятся под угрозой.

Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок». Как рассказал 5-tv.ru советник врио главы ДНР Ян Гагин, поступают первые сообщения о затоплениях частных домов местного населения и подвалов, в которых люди прятались от обстрелов.

«Противник, чтобы задержать продвижение наших сил, взорвал эту дамбу. В итоге сработали против мирного населения своего же, это граждане Украины. Взрыв дамбы привел к затоплению домов, к затоплению подвалов, в которых прятались люди», — сообщил политик.

Гагин добавил, что подобные действия ВСУ можно расценивать как террористический акт, так как из-за люди не смогут спрятаться от боевых действий.

Таким образом, заключил советник врио главы ДНР, украинские власти и военные в очередной раз доказали, что не считаются с жизнями и судьбами гражданских.