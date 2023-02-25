«Отброс общества»: Ксеня Бородина снова вспомнила бывшего мужа Омарова
Обиды Ксении Бородиной на бывшего мужа Омарова все еще не прошли
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Знаменитость до сих пор не может понять причины поведения своего бывшего супруга.
Телеведущая Ксения Бородина снова решила припомнить своему бывшему мужу Курбану Омарову все обиды, которые у нее накопились после громкого развода. Об этом пишет 7Дней.ru.
В своей социальной сети звезда «Дома-2» выложила высказывание психолога.
«Отбросы общества», — так высказался эксперт о тех мужчинах, которые бросают при разводе вместе с женой и своих детей.
Сама Бородина прокомментировала данные слова: «Добавить нечего».
Ведущая рассталась с Омаровым в прошлом году. Фактическому разводу предшествовал долгий период подозрений — фанаты перестали видеть в соцсетях семейные снимки, наблюдать за совместными выходами в свет. Месяцы идут, а знаменитости никак не могут успокоиться. Оба уже завязали новые отношения, но уколоть друг друга не забывают.
После разрыва с женой Курбан Омаров то с одной дамой фотографировался, то с другой, потом выбрал блондинку Валерию и стал фотографироваться только с ней. А сама Бородина, по слухам, встречается с бывшим партнером Омарова по бизнесу Трофимом Семищенко.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Бородина пожаловалась на кризис накануне 40-летия.