Умер актер из «Шерлока Холмса» Олег Белов

Советский актер из «Шерлока Холмса» и «Мушкетеров» Олег Белов скончался в возрасте 88 лет

Фото: Кадр из к/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», реж. Игорь Масленников, 1981 г.

Артист был также певцом, писал прекрасные стихи и играл на фортепиано.

Советский актер Олег Белов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте организации «Союз кинематографистов России».

Оказалось, что артист ушел из жизни еще 16 февраля, однако об этом стало известной только сейчас. Что произошло с мужчиной — неизвестно.

Оле Белов известен своими ролями в таких картинах, как «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Улицы разбитых фонарей», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» и многих других.

Однако это еще не все, что делал артист. Белов был артистом озвучивания, певцом, писал прекрасные стихи (которые были изданы), умел играть на гитаре, фортепиано, банджо, кастаньетах и барабанах.

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