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Президент Самостийной Владимир Зеленский продолжает мечтать, пока другие живут в реальном мире.

У Украины нет сил для захвата крымского полуострова. Однако на этом строится пропаганда Незалежной, и киевский режим не откажется от собственных планов. На это в разговоре с ТАСС указал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Но это не значит, что они перестанут хотеть, не значит, что они откажутся от попыток силовым путем это делать», — прокомментировал Картаполов слова украинского президента Владимира Зеленского о планируемых военных шагах по захвату территории.

Парламентарий добавил, что ситуация требует особого контроля с жесткими ответами на провокации любого рода. Картаполов убежден, что их следует ожидать. Конкретно, по словам депутата, Вооруженные силы Украины продолжат засылать разведчиков и беспилотники.

Кроме того, если бывшие российские партнеры передадут в Самостийную ракеты большего радиуса действия, боевики обязательно попытаются применить их. Политик резюмировал, что поставленные Западом вооружения не помогут националистам захватить Крым и не изменят ситуацию на поле боя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Крыму предупредили Зеленского о последствиях нападения на полуостров.