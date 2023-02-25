Минобороны РФ: поражены пункты временной дислокации украинской морской пехоты

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Техника украинских радикалов ликвидируется всевозможными способами и средствами.

Бойцы России ударили по местам дислоцирования подразделений сил специальных операций и морской пехоты Украины под Днепропетровском. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Глухое поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что российская артиллерия поразила подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом и в Луганской народной республике. Там уничтожено порядка 60 украинских военнослужащих, три пикапа, американская гаубица М777 и польская самоходка Krab.

Перед этим в Минобороны докладывали об уничтожении трех самолетов ВСУ в зоне спецоперации. В частности, был сбит украинский самолет Су-25 в Херсонской области, а также самолеты Су-24 и МиГ-29 в Донецкой народной республике.

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