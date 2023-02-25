Главврач Филатовской больницы раскрыл главную опасность постковидного синдрома

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Лучшие медики мира три года усиленно изучают вирус, но он по-прежнему остается загадкой.

Почти три года человечество сражается с невидимым врагом — COVID-19. За это время люди научились жить с вирусом и побеждать его. Но и умирать не перестали — болезнь так непредсказуема, что даже лучшие специалисты не привыкли к ее коварству и хитрости. К примеру, сейчас головная боль для медиков — постковидный синдром. Простыми словами, это когда вирус так "наследил" в организме, что лечить последствия приходится долго и не всегда успешно. О том, чем именно страшен перенесенный недуг, рассказал главврач московской больницы имени Филатова и доктор медицинских наук Валерий Вечорко.

В интервью «Российской газете» он пояснил, что постковидный синдром случается у людей примерно в период от трех недель до трех месяцев после выявления COVID-19 и может проявляться совершенно разными симптомами — от заболеваний сердечно-сосудистой системы до глубокой депрессии.

«У пациента симптомы обусловлены уже не самим возбудителем, а процессами, которые изначально провоцируются иммунологическим дисбалансом. Причина этого дисбаланса — чрезмерная активация иммунной системы, переходящая с течением времени в иммунную супрессию. А далее это распространяется на нервную, дыхательную системы, опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, на другие системы организма, — цитирует издание эксперта.

Из наиболее частых проблем, которыми сопровождается данный синдром — это сбой нервной системы, уверяет врач. Человек вдруг начинает мучиться от бессонницы, головной боли, у него могут возникнуть когнитивные нарушения. Сердечно-сосудистая система тоже часто попадает под удар и как следствие — повышение артериального давления, сердцебиение, перебои в работе сердца, одышка, отеки на ногах.

Кроме того, может пострадать опорно-двигательный аппарат — в результате пациент теряет работоспособность, его одолевают боли в мышцах и суставах. Ко всему этому под угрозой работа органов пищеварения, что проявляется рвотой, тошнотой и диареей.

Причем все перечисленные проблемы могут возникнуть не только на фоне хронических заболеваний. Коронавирус умудряется бить по самым неожиданным местам. Люди с богатырским здоровьем вдруг становятся сердечниками или диабетиками, кто-то приобретает рассеянный склероз, иммунные заболевания. И эти клинические картины встречаются сплошь и рядом.

Специалисты Филатовской больницы так озадачены проблемой, что провели свое исследование постковидного синдрома и результаты неутешительны: к примеру, из переболевших COVID-19 пациентов, попавших в выборку, более 72% столкнулись с психоэмоциональными нарушениями, почти 70% — с когнитивными, более чем 60% мучаются от болей в суставах и мышцах.

Поэтому, отмечает врач, восстановление больного после перенесенного вируса и полученных осложнений должно быть комплексным. Человеку рекомендуется пройти полное обследование и только потом приступать к лечению. Если все делается правильно и больным, и врачом, шансы на полное выздоровление есть неплохие.

«При хорошем и вовремя начатом лечении большинство больных выздоравливают. Помимо грамотного лечения залог восстановления — адекватное питание, ежедневные прогулки на свежем воздухе и достаточное количество сна», — заверил доктор.

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