Показала зубки: собака Бритни Спирс набросилась на пожилого мужчину

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Четвероногого друга певице подарил ее супруг, чтобы защищать хозяев от людей с «плохими намерениями».

Четвероногий друг певицы Бритни Спирс показал суровый нрав 70-летнему прохожему. Доберман не просто накинулся на пожилого мужчину, но и укусил его, сообщает портал TMZ.

Инцидент, предположительно, случился еще в 2021-м, но известно о нем стало только сейчас. По информации издания, осенним днем доберман Порше бродил по территории виллы звезды, расположенной в калифорнийском городе Тысяча дубов, и увидел проезжавшего мимо велосипедиста. То ли питомцу не понравился незнакомец, то ли, как это бывает, его разозлили вращающиеся колеса, и он начал «скандалить».

Видимо, мужчина растерялся и сошел с велосипеда, чтобы не злить маленького хозяина имения, но доберман был все еще в ударе и укусил незнакомца за ногу. И только потом на случившееся отреагировали охранники Бритни, усмирившие пса. А велосипедист в свою очередь обратился к специалистам местной неотложной помощи.

Между тем происшествием заинтересовались сотрудники службы контроля за животными. Один из сотрудников связался с командой артистки и посоветовал убедиться, что питомец больше выходил за пределы виллы.

К слову, хвостатый любимец у Бритни Спирс появился тогда же, в 2021-м. А подарил его ей муж, инструктор Сэм Асгари. Тогда он пошутил, что питомца научат защищать хозяев от людей с плохими намерениями. И, вероятно, Порше очень старается угодить своим .

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родственники и близкие американской поп-певицы Бритни Спирс пытаются оградить ее от пристрастия к психоактивным веществам.