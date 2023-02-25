Ольга Бузова на фоне слухов о беременности снялась в купальнике и нарвалась на критику

Фото: www.globallookpress.com / Olga Buzova

Откровенные фото знаменитости вызывают массу волнений в соцсетях.

В последнее время пресса и пользователи сети упорно утверждают, что Ольга Бузова находится в положении. Сама же певица упорно не комментирует свою личную жизнь: не то что беременность, но даже информацию об отсутствии или наличии избранника.

Зато фото в социальных сетях знаменитость делится регулярно: одно из последних, на которое обратило внимание издание dni.ru, словно бы сделано специально для того, чтобы опровергнуть слухи о том, что «поющая ведущая» готовится стать мамой.

На фото Бузова предстала в максимально обнаженном виде, а особенный акцент на фото сделан не на природе, а на животе певицы, который совершенно не похож на живот беременной женщины. Снимок привлек внимание подписчиков, которые сразу же заполонили комментарии исполнительницы, осудив слишком откровенные кадры знаменитости.

«Всю красоту испортила своим присутствием»;

«Да что ли ей еще выкладывать, если у человека ни котенка, ни ребенка, мужика для постели — и то нет!»;

«На 99% постов Оля себя рекламирует, а ведь умная девушка и много делает чего хорошего и доброго, лучше бы про это посты были»;

«Бездетная баба, можно посочувствовать», — написали в комментариях.

Но были, кстати, и те поклонники, кто всерьез забеспокоился за здоровье певицы, напомнив Ольге Бузовой, что долгое сидение на холодных мокрых камнях может вызвать различные болезни, например, цистит.

Ранее 5-tv.ru писал, с какими проблемами со здоровьем столкнулась Ольга Бузова из-за африканской жары.