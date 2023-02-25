«Кормившая» СССР Вайкуле с трудом организовала концерт в Израиле

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На то, чтобы заполнить зрительный зал, ушло несколько месяцев.

Латвийская и российская певица Лайма Вайкуле даст заключительный концерт в Израиле 25 февраля. Но для граждан государства, видимо, выступление артистки не станет долгожданным и знаковым событием — билеты на мероприятие продавались с большим трудом, сообщает aif.ru.

По информации издания, артистка еле собрала зал, рассчитанный всего на 900 гостей — примерно столько посадочных мест в обычном региональном Доме культуры России. Причем нереализованные билеты оставались до последнего момента.

Цена на них для местных жителей не была запредельной — около пяти-восьми тысяч рублей в переводе на российскую валюту. Учитывая, что зал небольшой и придется делиться заработанным с музыкантами и местными налоговиками, певица не сильно останется в выигрыше. Однако в России такое положение дел вряд ли бы устроило знаменитость.

Как известно, артистка и в СССР, и в РФ зарабатывала хорошо и была хэдлайнером почти всех сборных концертов звезд на главных сценах государства. Достатка ей хватало настолько, что она могла отменять запланированные выступления. Один из известных случаев, о котором напоминает издание — юбилейный вечер Ильи Резника.

С ним знаменитость сотрудничала еще с советских времен, а результатом совместного творчества стали хиты «Вернисаж», «Еще не вечер», «Я за тебя молюсь», «Скрипач на крыше», «Чарли». Но это не остановило артистку передумать исполнять их на концерте звездного автора. Официальная причина отказа тогда не называлась, но одна из версий, прозвучавших в СМИ — низкий гонорар, который предложил ей Резник. По меркам артистки, конечно.

А недавно выяснилось, что и в стране Советов Вайкуле тоже незаслуженно мало платили. На несправедливость певица пожаловалась сама в интервью одному из запрещенных в РФ СМИ. Зато, посетовала звезда, она и ее коллега и подруга Алла Пугачева вообще едва ли ни содержали весь СССР. Денег, по ее словам, было заработано для страны столько, что стыдно говорить. Все это она озвучила на фоне событий на Украине и своего отрицательного отношения к участию России в них.

Между тем сказанное россияне восприняли как оскорбление и забросали знаменитость упреками в неблагодарности. С ними согласились и многие коллеги Вайкуле. В частности, певец Александр Иванов и продюсер Иосиф Пригожин. Так Вайкуле, можно сказать, поставила крест на дальнейшую карьеру в РФ.

Сегодня, как известно, Лайма Вайкуле гастролирует по зарубежью, включая Израиль, а в ее музыкальной команде — украинские артисты. Правда, иностранных зрителей и это обстоятельство не подкупает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сбежавшую Лайму Вайкуле подловили в аэропорту Тель-Авива.