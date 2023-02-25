Бывший американский военный после участия в боях в Афганистане ликвидирован на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Nicholas Goodman

Как сообщили родственники американца, по их данным, его не стало еще несколько дней назад.

На Украине ликвидирован бывший американский военный. Об этом сообщила радиостанция WPR. Уточняется, что погибший действовал на стороне неонацистов Незалежной. По данным родственников американца, его не стало еще 16 февраля. Подчеркивается, что до этого он служил в Афганистане. Фото экс-военнослужащего США опубликовано Telegram-каналом Zvezdanews.

На фоне российской спецоперации в Донбассе недружественные к РФ государства стали помогать украинским радикалам всевозможной техникой — танками, ракетными системами залпового огня и другой. Вместе с тем граждане зарубежных стран сами изъявляют желание участвовать в боевых действиях, чтобы заработать. Однако они не единожды жаловались на качество подготовки Вооруженных сил Украины. В частности, речь шла о плохом прикрытии и нанесении ударов по союзникам.

Накануне официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков докладывал общественности об уничтожении российскими войсками американской гаубицы M777, а также польской самоходки Krab и другой техники в зоне спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска уничтожили около 240 украинских военных на донецком направлении.