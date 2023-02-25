Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Telegram / Правительство Сахалинской области; 5-tv.ru

Сейчас профессионалы пытаются спустить контейнер с газом с борта судна. Уже вытекшее тем временем уносит в залив Анива — в километре от жилых домов.

Специалисты перекрыли утечку метана на судне-контейнеровозе в порту Корсакова на юге Сахалина. Сейчас емкость с газом снимают с борта судна, сообщили в пресс-службе регионального агентства по делам ГО и ЧС.

«Оперативным штабом был разработан план, осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Это позволило ликвидировать утечку и начать операцию по спуску контейнера», — сообщила руководитель упомянутой структуры Анна Михеева.

Когда контейнер будет спущен, специалистам придется принять решение: либо отремонтировать его, либо перекачать газ в другую емкость.

Утечка метана на судне «Феско Татарстан» произошла из подрывного клапана. Он был установлен на емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн. В главке МЧС по Сахалинской области отмечали, что все 17 членов экипажа с судна были эвакуированы. Ветер уносит газ в залив Анива. Расстояние до ближайших жилых домов — около одного километра.

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