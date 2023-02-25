Беженка из Украины оставила мужа и поселилась в доме британского министра

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

Чиновник и женщина быстро нашли общий язык. Тем временем ее муж в одиночку пытается справиться с навалившимися трудностями.

Беженка из Украины оставила своего супруга и перебралась жить в дом британского министра. Добрый жест для женщины сделал Грант Шапс, возглавляющий Минэнергетики страны. Об этом сообщает зарубежное издание Sky News.

Гостью чиновника зовут Снежана Чайкина, к нему она перебралась вместе со своим семилетним сыном, 75-летней матерью и собакой. Делят одну жилплощадь они вместе с семьей Шапса — женой и двумя взрослыми близнецами. У министра есть еще старший сын, но он съехал и любезно отдал свою спальню украинским гостям.

За несколько месяцев совместного проживания беженцы нашли общий язык и с хозяином дома, и членами его семьи. Оказалось, что у них много общего, уверяет Снежана. Беседуют они о многом, но есть и темы, которые они предпочитают не поднимать. К примеру, никогда не обсуждают вопросы политики британского королевства.

«Мы вместе едим, загружаем посудомоечную машину и занимаемся другими домашними делами. Это расширенная семья», — рассказал Грант Шаппс.

Однако, пока семья наслаждается удобствами, уютом и гостеприимством британского министра, у супруга украинки все не так хорошо. Недавно он лишился работы из-за травмы ноги, потом отправился в Польшу. Мужчина до сих пор надеется на воссоединение с женой и сыном в ближайшие месяцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британцы испугались того, что на Лондон может пролиться огонь и сера из-за англиканской церкви.