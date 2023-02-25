Фото: www.globallookpress.com / Kristin Callahan

По словам жертвы, когда это произошло, она была уже замужем и воспитывала детей.

Бывший кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого посадили в тюрьму на 23 года за изнасилования, получил на днях дополнительные 16 лет за те же действия. Недавно свою личность раскрыла еще одна потерпевшая. Ею оказалась россиянка Евгения Чернышова. Именно ее показания и прибавили срок Вайнштейну.

Впервые показания в суде она дала в 2017 году. Тогда в целях безопасности проходила в деле под кодовым именем Джон Доу 1. После второго приговора она сама вышла на связь со СМИ и рассказала, как все было.

«Я устала прятаться. Я хочу вернуть свою жизнь. Я Евгения, меня изнасиловали. Это моя история», — сказала она в интервью The Hollywood Reporter.

С Вайнштейном Чернышева познакомилась на церемонии вручения премии «Оскар». В то время девушка работала в модельном бизнесе. Как пишет издание, однажды он буквально силой ворвался в ее номер. Чернышова, в свою очередь, деликатно предлагала все вопросы решить на следующий день. Но кинопродюсер был настойчивым, утверждал, что приставать не будет, мол, ему просто нужно о чем-то поговорить.

«Я не собираюсь тебя насиловать, нам просто нужно поговорить», — вспоминает россиянка слова Вайнштейна.

Как только кинопродюсер расстегнул штаны, девушка поняла — она в ловушке. Модель пыталась вразумить его, говорила ему, что у нее есть муж, двое детей. Но не помогло — он затащил Чернышову в ванную, где и совершил преступление.

Заговорить о случившемся Чернышову убедила дочка, которая тоже стала жертвой сексуальных домогательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пэрис Хилтон изнасиловали в 15 лет.