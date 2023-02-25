В Крыму предупредили Зеленского о последствиях нападения на полуостров

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine Office

Москва неоднократно отмечала, что безопасность полуострова, как и любого другого региона страны, надежно обеспечена.

Президента Украины Владимира Зеленского предупредили о последствиях в случае военного вторжения в Крым. По мнению главы украинской общины полуострова Анастасии Гридчиной, это может привести к третьей мировой войне.

«Западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги, но забывают то, что если будет попытка военного вторжения в Крым — это уже точно будет третья мировая, в которой их танки и все оружие будет гореть как свечки», — заявила Гридчина в беседе с РИА Новости.

Она также отметила, что подобные высказывания Зеленский уже «читает как заученную мантру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что безопасность республики надежно обеспечена, как и любого другого российского региона. В Крыму же любые попытки наступления назвали самоубийственными для украинской армии.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. За это решение проголосовали более 96% жителей региона. Аналогичные результаты показало и голосование в Севастополе. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался их признавать.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц призвали Зеленского возобновить переговоры с Россией.