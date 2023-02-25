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Известно, что жалоба будет рассмотрена после мартовских праздников.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осудила двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко за разборки с коллегой Софьей Федченко из-за ее высказываний.

После судейства на первенстве России среди юниоров и победы воспитанницы Федченко, Плющенко раскритиковал решение судей. Коллега восприняла все сказанное ничем иным, как истерикой. Фигурист же решил не оставлять это безнаказанным и подал жалобу коллегу в Комиссию по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Ну и дурак! Ну и что, это мужик? Получается, истерика продолжается. Честно говоря, уже поднадоела эта история, соревнования на носу. Я не поддерживаю это, мужику не пристало так поступать — жаловаться на женщину. Как‑то это мелко», — возмутилась Тарасова в интервью «Матч ТВ».

Вице-президент ФФККР и председатель комиссии Ирина Рабер подтвердила, что жалоба уже получена. Ее рассмотрение состоится после мартовских праздников, передает ТАСС.

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