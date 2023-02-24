Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица рассказала, что тогда ей помогли справиться со страхом мантры.

Катя Лель рассказала о том, как оказалась совершенно одна посреди джунглей в ураган. Это произошло во время отдыха на Бали. Тогда певица решила переехать в виллу поближе к природе, еще не зная, какая ее там ждет опасность.

«Я переехала на виллу среди джунглей. Выключили свет, вдруг не стало воды, сильный дождь. Я поняла, что это конец! Я стала ставить мантры, чтобы победить тревожность и страх. Ты как будто один на один в этой вселенной с животным миром. Отпад, как страшно было!» — рассказала Лель в эфире YouTube-шоу Epic Fighting Championship.

Катя Лель уверяет, что уже не одно десятилетие общается с инопланетными существами. По ее словам, они регулярно приходят к ней. Видимо, в момент, когда Лель осталась одна посреди джунглей в непогоду, ее неземные друзья предпочли воздержаться от визита, отмечает 7Дней.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алексей Кабанов раскритиковал Катю Лель за слова про встречу с НЛО.