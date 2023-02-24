«Такой подход мне нравится»: Клаву Коку позвали замуж во время концерта

Клава Кока получила предложение руки и сердца во время выступления на концерте

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Певице уже не впервые публично делают предложение.

Блогер и певица Клава Кока во время на концерте прямо во время выступления получила предложение руки и сердца. Стать замужней ей предложил поклонник. В социальной сети артистка показала кадры произошедшего.

После исполнения одной из песен, певица возле сцены заметила мужчину, который явно пытался привлечь ее внимание. Она подошла ближе к краю сцены и обратилась к нему.

«Ну, что, жених, с предложением, надеюсь?» — пошутила Кока.

Поклонник внезапно ответил положительно и вручил ей помолвочное кольцо. Тогда Кока действительно удивилась. Что было дальше, неизвестно. Но артистка решила похвастаться произошедшим.

«А еще мне сегодня сделали предложение. Вот такой подход мне уже нравится», — добавила уже после случившегося Кока.

К слову, это не первое предложение руки и сердца, которое получает 26-летняя знаменитость. Как пишет «Российская газета», в ноябре прошлого года она уже чуть не выскочила замуж. Тогда кандидатом в мужья стал блогер Артур Кисловский. Он во время съемок танцевального шоу опустился на колено и протянул кольцо.

Известно, что певица не замужем, детей у нее нет. Свободно ли ее сердце, стоит только догадываться.

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