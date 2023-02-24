Новый клип SHAMAN «Моя Россия» посмотрели более миллиона раз на YouTube за сутки

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС

Работа певца и композитора Ярослава Дронова возглавила раздел тренды.

Новый клип певца и композитора Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, собрал более одного миллиона просмотров на YouTube за сутки. Видео на песню «Моя Россия», вышедшее 23 февраля, уже сегодня возглавило тренды YouTube.

Ролик был снят в городе Новомосковске Тульской области — это малая родина SHAMAN. В нем снялись родные певца — родители, бабушка и дедушка. Любопытно, что о съемке клипа знала только мама Ярослава. Остальные родственники думали, что участвуют в съемках очередной телепрограммы о творчестве сына и внука. Это позволило сделать эмоции в ролике более живыми.

«Родина — это не только места, где мы родились и выросли, в первую очередь, это наша родня, самые близкие каждому из нас люди. Для них и вместе с ними я и пою», — рассказал SHAMAN.

Певец добавил, что неоднократно выступал в самых разных уголках России. Однако он всегда с радостью возвращался домой — к семье в Новомосковск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бабушка SHAMAN проронила слезу, увидев вернувшегося на малую родину любимого внука.