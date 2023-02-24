Врач-нутрициолог назвал самые важные витамины для мужского здоровья

Нутрициолог рассказал, что цинк и железо положительно влияют на мужское здоровье

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Владимир Скальный дал советы мужчинам для того, чтобы улучшить половую жизнь.

Медик перечислил наиболее важные витамины для мужского организма. Для поддержания мужского здоровья в первую очередь необходимы витамины и минералы, среди которых важнейшими являются железо, витамин Е и магний. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог-нутрициолог, эксперт SOLGAR Владимир Скальный в интервью изданию Газета.ру.

Врач порекомендовал мужчинам употреблять больше витаминов омега-3, чтобы повысить энергетические ресурсы и справиться с хронической усталостью.

«В профилактике и лечении анемии и усталости также активно используется железо. Этот минерал один из главных мужских витаминов, поскольку обеспечивает нормальную работу всех органов и систем организма. Железо также является сильным антиоксидантом, „обезвреживающим“ гормон стресса кортизол», — рассказал диетолог-нутрициолог.

Также мощным антиоксидантом, который замедляет процессы старения мужчины и поддерживает продолжительность жизненного тонуса является витамин Е.

Владимир Скальный рекомендует прием магния для снятия умственного напряжения и расслабления мышц. Кроме того, магний — это афродизиак, который стимулирует выработку половых гормонов.

«В поддержке репродуктивного здоровья мужчины немаловажную роль играют также витамины С, фолиевая кислота или витамин В9, а также селен», — утверждает кандидат наук Владимир Скальный.

Диетолог-нутрициолог отметил, что для поддержания мужского здоровья полезен цинк и железо. Большое количество этого минерала содержится в клетках простаты. Цинк улучшает качество половой жизни.

«Для органических форм цинка, например, пиколината и хелата, характерна более высокая степень биодоступности и лучшая переносимость со стороны ЖКТ», — подытожил эксперт.

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