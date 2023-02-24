«Время выбрало меня»: SHAMAN о развитии культуры Донбасса, общении с военными и новом клипе

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Ровно год назад, 23 февраля, певец и композитор Ярослав Дронов выложил в сеть композицию «Встанем». Так судьбе было угодно, что именно она стала локомотивом его успеха.

Накануне Россия отметила День защитника Отечества. В разных городах России прошли праздничные концерты.

В Москве ключевыми стали — митинг-концерт в Лужниках 22 февраля при участии президента России Владимира Путина и праздничная программа «Время выбрало нас» в Театре Российской армии 23 февраля при участии министра обороны Сергея Шойгу.

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) исполнил на этих площадках свои самые известные композиции «Встанем» и «Я русский». После выступления с ним встретилась автор и ведущая проекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлана Шевченко.

— Ярослав, ты вчера принимал участие в концерте в Лужниках вместе с президентом. Сегодня у тебя концерт в Театре Российской армии вместе с министром обороны. Расскажи о своих ощущениях и о том, что хотелось бы пожелать и что хотелось бы сказать в эти очень важные сейчас дни.

— Ощущение, что я нахожусь наконец-таки на своем месте, и все уже знают. Долгим был мой путь, прежде чем я стал работать на очень широкую аудиторию. И, конечно же, для меня то, что я делаю, то, чем я занимаюсь. Это служение людям. Я как музыкант, это, естественно, через творчество. И мне, конечно же, очень приятно, что людям нравится то, что я делаю, и нравится, что меня приглашают на такие масштабные мероприятия.

И, конечно же, для меня это великая честь. Вчера я поздравлял с Днем защитника Отечества на концерте в Лужниках. 75 тысяч человек на трибунах сделали то же самое вместе со мной. А миллионы людей смотрели это по ту сторону экрана в прямом эфире. И сегодня в Театре Российской армии уже непосредственно 23 февраля, я сегодня исполнил песню «Я русский». И для меня, конечно же, приятно что у меня получилось реализоваться не только как исполнитель, но и как композитор, как автор собственных песен. Это вдвойне радостно.

— Ну и как гражданин своей страны, наверное, можно было бы добавить к этому всему?

— В том числе, да. Но мне всегда хотелось именно все-таки в профессии реализоваться. И я действительно долго шел. У меня был длинный творческий путь, и это нормально. Это я не первый и не последний. Путь долгий, но зато верный, потому что и его всегда освещали сердца людей, любовь, народная любовь. Я всегда внутренне знал, для чего я это делаю, потому что это служение людям. Это моя цель. Цель раздать себя всего.

— Ты продолжаешь концерты в Донбассе. И буквально позавчера во время послания Федеральному собранию президент как раз обозначил именно серьезную культурную направленность развития Донбасса. Ты видел, что происходит там. Скажи, каким ты видишь развитие именно культуры? Что сейчас первоочередно необходимо людям там и что с твоей стороны уже делается и планируется делаться дальше?

— Конечно же, ситуация на Донбассе достаточно сложная. Когда я уже сказал, очень тяжелая, но у меня есть вот такое, скажем так, убеждение внутреннее, что вокруг здоровой клеточки, образуется еще одна здоровая клеточка, потом еще одна, еще одна. Я к чему это говорю. Что я как музыкант, творческий человек, все, что от меня зависит, я должен это делать.

Вот, собственно, последняя, вернее, скажем так, на данный месяц, на февраль поездка в Геническ. Сейчас, конечно же, она будет еще не последняя, будут еще поездки И, конечно же, для меня каждый раз видеть глаза людей, которые там особенно воспринимают и слушают мои песни, скажем так, близко к кости. Для меня это очень высокая эмоциональная нагрузка. Порой бывает, даже эмоционально не справляешься, но все равно ты держишь и поешь песню до конца, потому что — я русский! И, конечно, я с удовольствием приеду, еще и поддержу ребят. Был, кстати говоря, недалеко от городка Геническа в военной части, и там перед ребятами попели, немножко порадовали их и они в мою честь устроили залпы из автоматов, пулеметов. Такой подарок сделали. Мне это приятно. Я это на всю жизнь запомню.

— Не пробовал сам?

— Из автомата? Нет, еще пока не пробовал. Но мне кажется, что это же все-таки дело профессионалов. Это же не игрушка. Оружие все-таки есть оружие. Пистолеты, автоматы, пулеметы и вообще военное дело — это достаточно большой труд. Для того чтобы заниматься этим профессионально, надо учиться огромное количество времени на это тратить, большое количество лет, чтобы стать настоящим профессионалом.

Вот я, допустим, сравниваю с музыкой. Я закончил музыкальную школу семь лет, колледж музыкальной четыре года, институт музыкальный четыре года. То есть получается, целых 15 лет. И помимо всего прочего, огромная практика концертная. Это дело, которым надо очень много времени учиться для того, чтобы добиться больших высот.

— Посещая Донбасс, ты познакомился с какими-то коллективами, которые там есть? Обменивались каким-то опытом?

— Не успел. Но я думаю, что мы сделаем, конечно же, и поездки еще туда, еще и еще. Просто это достаточно, сложно дела обстоят с логистикой, потому что очень хочется подарить людям концерты наполненные, чтобы это был настоящий концерт, и ничем не отличался, как те концерты, которые я делал в других городах России. Но это накладывает отпечаток. Некоторые проблемы возникают. Потому что большое количество света, большое количество звука, аппаратуры. Более того, я сюда всегда еду не один, а с музыкантами, с художником по свету, звукорежиссером, с администратором. В общем, этот концерт по эмоциям никак не отличается от концерта в каком-то другом городе России

— Сегодняшний концерт называется «Время выбрало нас». Что ты вкладываешь в это понятие?

— Ой, вы знаете, это вообще про меня эта фраза, вообще про меня впрямую. Представляете, вот так вышло, что сегодня исполнился ровно год с того момента, как я выложил песню «Встанем» в Интернет. И сегодня годовщина в этот праздник. И так вышло, что эта песня стала локомотивом, эта песня стала таким трамплином. И на меня обратили внимание наконец-таки и время выбрало меня.

— И завершая наш сегодняшний разговор, спустя год после песни «Встанем» очередная премьера. И, наверное, мы здесь от общего немножечко перешли к частному. Песня «Моя Россия» рассказывает о твоей родине, о городе и о твоей семье. Расскажи нам немножко об этом клипе.

— Честно говоря, я вот, положа руку на сердце, не могу сказать, когда написал эту песню. Она как-то… Не помню я этот день. Я помню что-то на диктофон, как всегда, пропел, это сохранил. Потом просто стал разбирать эти записи и понял, что эта песня незаслуженно была забыта. И я ее реанимировал, достал из долгого ящика и доработал. И я сразу знал, как она должна звучать. И такая песня, она как из таких советских фильмов. У нее такая энергетика теплая, как раньше, как у бабушки. И сразу, когда я слушаю эту песню, у меня лично такие ассоциации приходят. Это все такое родное. Как в детстве было. Такая ностальгическая история. У меня, конечно же, сразу пришла в голову идея для клипа. Я далеко ходить не стал, поехал в Новомосковск, сделал сюрприз для своих родственников, нагрянуть и застать врасплох. Конечно же, они были очень рады. Я сделал это. Приехал вместе с камерами. Мы сняли в общем то, застолье наше привычное, какое было всегда. И которое так редко сейчас получается — вот просто так взять и приехать. Это я сделал. Сделали. Получился клип. Сегодня, 23 февраля, в полдень я познакомил со всем миром. Моя работа ушла в народ. Посмотрим, как будет дальше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом клипе SHAMAN «Моя Россия».