МИД РФ предупредил об ответе на возможные провокации Киева в Приднестровье

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Решение любых вопросов должно решаться путем переговоров, а не попыткой атаковать гражданских.

МИД России выступил с заявлением после появления информации о подготовке киевским режимом военной провокации в отношении Приднестровья.

«В связи с зафиксированным значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В МИД РФ сообщили, что решение любых вопросов должно осуществляться политико-дипломатическим путем. Также в дипведомстве предупредили, что РФ адекватно отреагирует на провокацию киевского режима и обеспечит защиту соотечественников.

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — заключили в Министерстве.

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