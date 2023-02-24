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Ждать до победного, когда малыш заговорит — большая ошибка.

Развитие ребенка до шести лет — важный и определяющий этап. За такой период формируется настоящая личность: малыш демонстрирует самостоятельность, характер, проявляет познавательную активность и постепенно становится полноценным собеседником. Если, конечно, нет проблем с психическим и речевым развитием. О том, на какие тревожные сигналы стоит обратить внимание и когда можно не волноваться, в интервью изданию «Страсти» рассказала учитель-логопед, клинический психолог сети логопедических центров Варвара Данекина.

Один год

К этому моменту, по словам эксперта, малыш начинает пользоваться речью. В идеале в словаре должны присутствовать первые слова или хотя бы слоги, типа «ба», «ма», «га». В ход идут также мимика и жесты, а вместе с этим и понимание речи взрослого. По его просьбе он уже может выполнить самые простые просьбы — найти игрушку, отдавать и просить предметы. Кто-то показывает и более впечатляющие результаты: говорит словосочетаниями и даже слушает книжки.

Но если ребенок молчит, ни во что не играет и не произносит ни звука — повод обратиться к врачу.

Два года

Малыш на данном этапе часто схватывает все на лету — повторяет сложные слова, предложения, различает созвучные слова, проговаривает действия в игре. Речь часто еще не четкая и не всегда правильная, но ребенок ей активно пользуется и тем более понимает большинство просьб, с которыми к нему обращаются.

А вот мычание и неохотное использование звуков, слогов должны насторожить родителей.

Три года

Здесь взрослые имеют дело уже с маленьким собеседником. Речь все более выразительная, эмоционально украшенная и развернутая. Специальные вопросы типа «Где?», «Кто?», «Как?», «Когда?» и даже «Почему?» используются на каждом шагу. Ничего страшного, если порой из предложений выпадают звуки или он путает слоги местами. Другие погрешности тоже допустимы.

Не норма к трем годам — фразы из двух слов и желание больше молчать, чем говорить. Даже если малыш понимает и выполняет все просьбы.

Четыре года

На этом этапе развития все речевые дефекты сводятся к минимуму, ребенок использует в обиходе длинные предложения. Ему уже не сложно пересказать сказку и, к примеру, описать, как он провел день, что понравилось, а что нет.

Тревожными моментами считаются «каша» во рту и очень примитивные фразы.

Пять-шесть лет

Маленький человек уже без пяти минут школьник, его речь почти сформирована — могут оставаться небольшие шероховатости. Ребенок без труда называет первый и последний звуки в слове, умеет хорошо обобщать. Иногда бывают грамматические погрешности в речи и проблемы с произношением букв «Л» и «Р».

Нехороший сигнал, если по-прежнему есть сложности с подбором подходящих слов и пересказом. Грамматические ошибки и неправильное произношение тоже не та ситуация, на которую можно закрывать глаза.

Впрочем, пять лет — это далеко не самый критичный возраст. Первые «звоночки» нужно успеть отследить гораздо раньше.

«Если малыш не говорит в три года, самостоятельно преодолеть такое отставание почти невозможно. Речь ребенка очень влияет на становление личности, на его общее развитие. Лучшее решение — обратиться к специалисту», — посоветовала психолог.

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