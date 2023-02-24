В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина ранил силовика картечью из обреза

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; Telegram / 112; 5-tv.ru

Омоновец быстро обезвредил бандита, никто из прохожих не пострадал.

Сотрудники ОМОНа обезвредили преступника возле станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге. Вооруженный мужчина успел ранить силовика картечью из обреза. Росгвардия опубликовала видео героического поступка сотрудника органов в Telegram.

Источник 5-tv.ru уточнил, что сотрудник правоохранительных органов попытался обезвредить вооруженного преступника, который шел с коробкой. Он решил подойти, проверить, что делает потенциальный злоумышленник, тот оказал сопротивление, достал ружье и выстрелил в сотрудника.

На видео видно, что мужчина вел себя неадекватно: так словно попал на военный полигон, он прятался за колоннами и целился в ОМОН.

Задержанный оказался иностранцем. Нападавшего скрутили коллеги росгвардейца. Благодаря оперативным действиям омоновца никто из прохожих не пострадал.

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