Конкретика, четкость и ясность: таро-прогноз на неделю с 27 февраля по 5 марта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Helmut Hess; 5-tv.ru

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 27 февраля по 5 марта.

Основная энергия недели (карта Дьявол в прямом положении)

Очень непростая предстоит неделька. Возникнет много неприятных ситуаций, которые будут проверять нас на выносливость, есть риск поддаться ненужным искушениям и соблазнам. Судьба приготовит несколько препятствий, которые нужно пройти с высоко поднятой головой.

Неделя будет неблагоприятна для излишних празднований и больших финансовых расходов. Возможно, что наступит ситуация, в которой придется пожертвовать чем-то очень важным, чтобы получить гораздо больше в дальнейшем.

Финансы (карта Король мечей в прямом положении)

Карта очень благоприятна в денежной сфере, существует большая возможность получения финансовой поддержки извне. Но если складывать с предыдущей картой, то нужно помнить о том, что тратить деньги направо и налево не рекомендуется.

Если планируете продавать недвижимость или машину, то решение нужно принимать жестко, властно и безотлагательно. Оно обязательно должно быть принято разумом, а не чувствами. Вообще неделя будет не про эмоции, а про конкретику, четкость и ясность.

Здоровье (карта Верховная жрица в перевернутом положении)

Здесь тоже ожидаются сложности в эмоциональном плане. Возможна сильная неустойчивость в психологическом состоянии, поэтому нужно беречь себя и не поддаваться переживаниям и чувствам ни в коем случае, иначе может начаться внутренний раздрайв и истерика, от которой карта советует держаться подальше.

Личная жизнь (карта Девятка кубков в прямом положении)

Первая весенняя неделя в этой сфере будет супер-благоприятной. Карта говорит нам о том, что все будет замечательно, отношения будут крепчать, в воздухе будет царить романтика. Общее настроение будет наполнено радостью к жизни, пришло время либо строить новую любовь, либо укреплять старую.

Совет на неделю (карта Шестерка пентаклей в прямом положении)

Нужно найти время на то, чтобы расставить свои приоритеты. Пришло время заняться всеми делами, которые вы давно откладывали, обратить внимание на свои «хвосты». По возможности постарайтесь закрыть кредиты, если они у вас есть.

Если речь идет о маленьких выплатах, то необходимо их закрыть, весну надо начать с чистого листа, а долги и финансовые обязательства оставить в зиме. И если за лето вы так и не собрались пойти на танцы или учить новый язык, то необходимо принять стратегическое решение — либо вы наконец начинаете, либо уже не начинаете никогда.

Примите то, что на все вас не хватит. Нужно заниматься тем, на что у вас есть силы, нервы и правильно расставлять приоритеты, потому что первая неделя весны будет достаточно сложной и напряженной, но кто предупрежден, тот вооружен.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астрологический прогноз на неделю с 27 февраля по 5 марта.