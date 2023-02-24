Группировка «Южная» ВС РФ уничтожила около 240 боевиков ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Живой силе и технике противника было нанесено серьезное поражение.

Российские военные нанесли существенное поражение силам неприятеля на донецком направлении, сообщили на брифинге Минобороны.

По данным ведомства, по всей линии боевого соприкосновения было ликвидировано порядка 240 украинских военных.

Также сообщается об уничтожении значительного числа техники. По сообщению МО РФ, были уничтожены два танка, а также семь броневиков, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44.

Еще одной целью, которую поразили российские военные, стала американская артиллерийская система М777.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каких успехах российской армии на донецком направлении сообщили в Минобороны РФ.