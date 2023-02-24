Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

У некоторых стран хватает наглости говорить российской стороне о мире, пока они сами устраивают кровопролитие.

Российские военные уничтожили американскую гаубицу M777 и польскую самоходку Krab на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Кроме того, разбиты: один танк, две боевые машины пехоты, четыре ракетных системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и гаубица Д-20.

Также в Минобороны подтвердили уничтожение техники ВСУ и на других направлениях. Артиллерия и авиация РФ ликвидировали гаубицу Д-20 и гаубицу «Гвоздика» на купянском направлении, а также РСЗО «Град» и гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30 на красно-лиманском.

На донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли два танка, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44, одну гаубицу M777.

На херсонском направлении украинские радикалы лишились РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», трех гаубиц Д-30. Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года. Основная цель российских войск — освобождение мирного населения от геноцида со стороны киевской власти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска уничтожили 240 украинских боевиков.