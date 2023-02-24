Умер наставник олимпийских спортсменов по лыжным гонкам Валентин Самохин

Заслуженный тренер России Валентин Самохин умер на 85-м году жизни

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Прощание с заслуженным тренером РФ состоится 25-го февраля.

Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со слов воспитанника Самохина и главного тренера сборной Ханты-Мансийского автономного округа — Сергея Крянина.

«Самохин умер 23 февраля, прощание состоится 25 февраля», — сказал Крянин.

Причины смерти спортивной звезды не сообщаются.

Самохин готовил целую плеяду олимпийских спортсменов, как Владимир Смирнов, Алексей Прокуроров, Евгений Дементьев, призеры чемпионатов мира Крянин и Андрей Кириллов.

С 1995 по 1997 годы тренировал мужскую сборную Чехии, а последние десять лет Самохин работал с олимпийскими лыжниками, лично с Евгением Дементьевым.

Валентин Владимирович до конца не переставал учиться, анализировать и разрабатывать новые методики тренировок. Он воспитывал и обучал новых чемпионов, передавая им свой опыт и знания.

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