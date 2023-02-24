Журналист Херш: Байден случайно раскрыл тайну подготовки США к подрыву «Северных потоков»

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Лауреат Пулитцеровской отметил, что Байден готовился ко взрыву «Северного потока» девять месяцев.

Известный журналист Сеймур Херш рассказал, что Байден случайно разрушил планы команды, которая занималась разработкой подрыва «Северных потоков», когда президент США публично заявил, что знает, как остановить работу трубопроводов. Об этом Херш рассказал в эксклюзивном интервью каналу RT.

Сеймур Херш вспомнил слова президента, сказанные на пресс-конференции.

«Мы остановим «Северный поток — 1». После этих его слов был вопрос журналиста. Все это известно, задокументировано и шло в вечерних новостях. Журналист спросил: «Как же вы это сделаете?» Байден ответил: «Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать», — процитировал часть из выступления Джо Байдена Сеймур Херш.

Подрыв «Северного потока» планировался как секретная операция, и к тому времени, как Байден произнес эти слова, взрывчатка лежала на глубине Балтийского моря несколько месяцев, заявил журналист.

В начале февраля он опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках». По версии Херша, американцы заложили взрывчатое вещество под газопроводы еще летом 2022 года, а спустя три месяца норвежцы активизировали взрывчатку. Байден решился на диверсию после девяти месяцев подготовки и обсуждений с нацбезопасностью.

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Два взрыва произошли на экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» 26 сентября 2022 года. Утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Страны Европы проводят расследования случившегося, но результатов пока нет. Кремль назвал подрыв актом международного терроризма.

Сеймур Херш стал лауреатом Пулитцеровской премии в 1970 году за расследование о массовом убийстве солдатами США мирных жителей во время войны во Вьетнаме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие материальные и энергетические потери понесли ФРГ из-за взрывов на «Северном потоке».