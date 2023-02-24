Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

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Происшествие находится на контроле Следственного комитета России.

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Причиной стала разгерметизация салона. Борт летел из Сочи.

Предварительно установлено, что внезапный отказ системы регулирования давления салона произошел на высоте 11 тысяч метров.

На борту находились 167 пассажиров, в том числе и дети, а также восемь членов экипажа. Посадка воздушного судна осуществлена благополучно, по предварительным данным пострадавших нет.

Инцидент находится на контроле СК, проводится доследственная проверка, устанавливаются причины произошедшего.

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