«Не мы выбираем дорогу, а она нас»: Газманов призвал россиян довериться Родине

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Народный артист России уверен, что сейчас особое время в стране и мире и у страны особая миссия.

Народный артист РФ Олег Газманов объяснил, как он воспринимает происходящие в стране и мире события и роль России в них. Как истинный патриот, музыкант уверен, что нужно довериться Родине: она выбирает путь для своих граждан, а не они. Каким бы сложным ни было время, как бы непросто приходилось принимать решения. Своим мнением на этот счет автор и исполнитель хита «Офицеры» поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Время выбрало нас — хорошее название на самом деле, потому что не мы выбираем дорогу, а дорога выбирает нас. Это очень верно, потому что сейчас многие из нас не хотели бы оказаться в это время, когда, как и каждые почти 100 лет, к нам лезут эти черти и хотят нас завоевать, покорить, победить и уничтожить», — заявил собеседник в кулуарах праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества в Центральном академическом театре Российской армии.

Он не сомневается, что разобраться в происходящем, принять, понять и победить россиянам поможет история. В ней все ответы и руководство к действию. А духа на подвиги точно хватит — жители РФ обладают особыми качествами, и это не стереотипы, не мифы и не завышенные ожидания от самих себя.

«Придется проявить все наши качества, качества наших людей, нашей страны, наших героев. Вспомнить, наконец, нашу великую историю. Нам придется это сделать, потому что другого пути нет», — подчеркнул народный артист.

Олег Газманов воспевает любовь к Родине, большой и маленькой, в своих песнях на протяжении долгого творческого пути. Из самых известных хитов, в которых он затрагивает тему патриотизма — «Офицеры», «Москва», «Есаул», «Храм», «Напоследок», «Вперед, Россия!», «Мама-Родина» и другие. После начала спецоперации артист не раз публично высказывался в поддержку России, а воющих в зоне конфликта солдат вдохновляет на подвиги творчеством, в том числе выступает в госпиталях для участников СВО по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь певца SHAMAN дали залпы из автоматов в зоне СВО.