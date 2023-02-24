Амаяк Акопян о здоровье после травмы позвоночника: «Состояние фатальное»

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Фокусник получил серьезную травму во время съемок мистической картины «Мастер и Маргарита» в 1993 году.

Амаяк Акопян долгое время занимает место главного иллюзиониста, фокусника и даже волшебника в России. Он вел программу «Спокойной ночи, малыши», сыграл мага Рахат Лукумыча и сразу же стал любимцем детей. Его помнят и по ролям в таких советских фильмах, как «Большой аттракцион», «Любимец публики» и «Мастер и Маргарита». Последние годы о волшебнике ничего не было слышно. Как оказалось, у 66-летнего Акопяна серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщило издание MK.

Иллюзионист не дает концерты, не участвует в съемках и даже не может преподавать магию подрастающему поколению. Всему виной мистическая картина «Мастер и Маргарита», во время съемок которой кот Бегемот чуть не свернул шею фокусник.

«Как говорят врачи, весь мой позвоночник находится просто в жутком, фатальном состоянии. В фильме „Мастер и Маргарита“, который в 1993 году снимал Юрий Кара, я играл постановщика всех чудес и трюков. И в одной из сцен кот Бегемот свернул мне шею чуть ли не по-настоящему. С тех пор у меня серьезная травма шейных позвонков», — рассказал Акопян.

Артист разоткровенничался, что боится лечь на операцию, тем более у него уже преклонный возраст, поэтому организм может отторгать протезы и искусственные элементы.

«Грустная история на самом деле, печальная. Потому что состояние фатальное. Из-за своих проблем с позвоночником я не могу даже концертировать. И преподавать не могу», — вздыхает Акопян.

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Однако фокусник не отчаивается, он проходит курсы терапии, колет обезболивающее и позитивно смотрит в будущее. Лечение Акопян проходит у отечественных докторов, а отправляться за границу не спешит, так как считает себя патриотом своей страны.

«Вы же знаете ситуацию, которая происходит во всем мире в отношении России. Плевал я на медиков зарубежных каждую секунду. Я и вся моя семья были патриотами!» — говорит он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт оценила шансы фокусника Сафронова вернуть волосы. Иллюзионист смог победить онкологию, но из-за химиотерапии он потерял рыжие кудри. После попыток скрыть лысину, он все-таки решился на операцию.