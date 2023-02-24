Трамп-младший: Джо Байден обратил бы внимание на катастрофу в городе с украинским названием

Фото: www.globallookpress.com / NTSB

Поезд с химикатами сошел с рельсов в штате 3 февраля. По данным СМИ, экологическую ситуацию уже можно считать плачевной.

Президент США Джо Байден, возможно, обратит внимание на экологическую катастрофу в Огайо, если город Восточная Палестина переименовать в Восточный Киев. Об этом в Twitter написал сын бывшего главы Штатов Дональд Трамп-младший.

«Если бы Восточная Палестина, штат Огайо, называлась Восточным Киевом, то Байден уже давно отправил бы туда миллиарды долларов в качестве помощи», — написал отпрыск политика.

Это уже не первый случай, когда обращают внимание на бездействие Байдена по отношению к внутренним проблемам его страны. До этого конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин написала, что заокеанский лидер «целует в зад» своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Поезд с химикатами в Огайо сошел с рельсов 3 февраля. После крушения состава начался пожар с последующим взрывом. В результате распространения опасных веществ, по данным СМИ, погибло уже около 45 тысяч животных, экологическая ситуация находится в плачевном состоянии. Люди паникуют, пока их президент выделяет военную помощь украинским боевикам, затягивая тем самым конфликт в Самостийной.

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