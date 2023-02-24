МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине

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Пекин выступает за возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом.

МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Соответствующий документ опубликовал МИД КНР.

Так, Пекин выступает за уважение независимости всех стран, соблюдение норм международного права и прекращение односторонних санкций. Страна призывает мировое сообщество отказаться от менталитета холодной войны. Также государство обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности атомных электростанций (АЭС) и снижение рисков ядерного конфликта.

Китай выступает за прекращение боевых действий и за возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом. Помимо этого Пекин призвал обеспечить экспорт продовольствия в рамках зернового коридора.

Впрочем, Штаты отнеслись к позиции КНР скептически. За океаном не верят, что подобная инициатива сыграет роль конструктивизма. Так считает представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Поэтому, мы скептически относимся к идее о том, что данное предложение сыграет конструктивную роль», — сказал Прайс в рамках брифинга.

Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, в свою очередь, что Вашингтон не станет говорить Киеву, как договариваться с Москвой.

«Я не могу предсказывать будущее, но США не будут диктовать Украине, как это (конфликт вокруг Украины — Прим. ред.) завершится», — заявил Салливан в эфире CNN.

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