Татьяна Пилецкая резко высказалась о Ренате Литвиновой: «Помутнение мозгов»

Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак

Звезда всегда стремилась домой во время заграничных поездок на кинофестивали.

Актриса Татьяна Пилецкая резко высказалась о бегстве Ренаты Литвиновой и других российских знаменитостей за рубеж после начала спецоперации по защите Донбасса. Такое поведение 94-летняя народная артистка РФ объяснила «помутнением мозгов».

«Иначе как помутнением мозгов я это назвать не могу. На съемках Рената произвела на меня впечатление неглупого человека. И вот такое сотворить! Мне никогда не понять артистов, уехавших из родной страны. Как можно предать родину?» — цитирует Татьяну Пелецкую aif.ru.

Актриса отметила, что часто бывала за рубежом из-за работы. Однако в командировках она всегда с нетерпением ждала, когда сможет вернуться домой.

«Я в свое время была на многих кинофестивалях в Италии, Франции, Чехословакии. И всегда думала об одном: скорей бы домой, в мой родной Ленинград! А эти люди взяли и сами лишили себя отчизны. Безумие», — поразилась Татьяна Пилецкая.

Рената Литвинова покинула Россию вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Будучи актрисой МХТ имени Чехова, она прислала художественному руководителю театра Константину Хабенскому справку о болезни и улетела во Францию. Там артистка 56-летняя артистка провела почти год. При этом признавалась, что скучает по родине. На днях Рената Литвинова вернулась в Россию ради своей мамы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему публицист Михаил Шахназаров высмеял парижскую премьеру Ренаты Литвиновой.